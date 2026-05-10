В Вологде воздухоплаватели в День Победы подняли в небо георгиевскую ленту

В Вологде аэроклуб, организующий полеты на воздушном шаре, провел патриотическую акцию, поздравив горожан с Днем Победы. Кадры с поднятой в небо над городом Георгиевской лентой опубликовали в группе «АэроВологда» в соцсети «ВКонтакте» .

«В честь праздника, мы подняли в вологодское небо георгиевскую ленту на воздушном шаре. Это наш земной поклон ветеранам и тем, кто не вернулся. Помним! Гордимся! Благодарим!» — заявил клуб.

Ранее в Зарайске члены и сторонники «Единой России» провели памятный автопробег с российскими флагами, портретами героев и георгиевскими лентами. Также они навестили ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Александровну Скороходову и провели для нее душевный мини-парад.