Автопробег ко Дню Победы провели в Зарайске

В День 81-й годовщины Победы члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» организовали памятный автопробег по улицам Зарайска. Колонна автомобилей с флагами России, георгиевскими лентами и портретами героев прошла до памятника Неизвестному солдату.

Участники пробега почтили минутой молчания погибших защитников Отечества и возложили цветы. Инициатива стала частью региональной программы «Единой России», приуроченной к 9 Мая.

«Для нас, ветеранов СВО, этот день особенно важен — мы чувствуем связь времен, видим, как люди чтят подвиг отцов и дедов и как поддерживают нас», — подчеркнул ветеран СВО, сторонник партии «Единая Россия» Михаил Минаев.

«Единая Россия» продолжает серию патриотических акций в Зарайске и по всему Подмосковью, направленных на сохранение исторической памяти и поддержку ветеранов, участников СВО и их семей.