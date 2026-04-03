В Волгоградской области с 4 апреля начнут запускать дачные автобусы

В Волгоградской области с 4 апреля начнут поочередно запускать дачные автобусы. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru .

Расписание запуска: — первыми на линии выйдут межмуниципальные автобусы; — с 11 апреля к ним присоединятся маршрутки № 112 в Урюпинске, а также № 117 и № 118 в Камышине.

Льготные проездные билеты будут доступны пассажирам дачных автобусных маршрутов Волгограда с 1 мая по 31 октября 2026 года. Оформление проездных в дачный сезон не будет требовать подтверждения уровня дохода.

Документы для оформления льготных проездных: — удостоверение личности; — подтверждение льготной категории.

Пенсионерам и лицам предпенсионного возраста достаточно будет предъявить только паспорт.