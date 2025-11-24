В Верховный суд направили предложения по борьбе со «схемой Долиной»

В рамках борьбы с мошенничеством при продаже недвижимости необходимо установить обязательное нотариальное заверение всех сделок и страхование, если имущество является для продавца или покупателя единственным. С таким предложением выступили депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон, сообщило РИА «Новости» .

Парламентарии разработали меры для борьбы с мошенничеством по так называемой схеме Ларисы Долиной, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули аферисты, и возвращает недвижимость через суд. В итоге покупатели лишаются и единственного жилья, и денег.

Парламентарии направили письмо на имя председателя Верховного суда Игоря Краснова. В документе они напомнили, что мошенничество по схеме Долиной приобрело массовый характер — недействительными признали более трех тысяч подобных сделок с пенсионерами.

«Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», — отметили депутаты в письме.

Ранее юрист Юрий Синельщиков призвал регистрировать сделки с недвижимостью через нотариальные конторы. По его словам, в этом случае нотариус будет являться квалифицированным свидетелем процесса, несущим финансовую ответственность.