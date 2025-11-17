Юрист Синельщиков назвал услуги нотариуса единственным способом защиты от «пенсионеров-скамеров»

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков рассказал в беседе с ИА НСН , что участники сделок купли-продажи недвижимости находятся в одинаковой зоне риска. Потери могут понести обе стороны, особенно в ситуациях криминального характера.

Как пояснил депутат, предотвратить попытки мошенничества по схемам, связанным с пожилыми людьми, крайне сложно.

«Ничего тут не придумаешь, нельзя же запретить сделки. Единственное, конечно, обязательно надо настоятельно внедрять идею о том, что обязательно в этих случаях должны быть нотариусы, и без них такие сделки не могут совершаться», — отметил Синельщиков.

По его словам, обязательная регистрация сделок через нотариальные конторы остается единственным действенным решением. Сам нотариус выступает квалифицированным свидетелем процесса, несущим финансовую ответственность в случае выявления злоупотреблений.