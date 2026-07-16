«В ужасных условиях». В придорожном кафе на трассе «Енисей» нашли измученного медведя

Жители Красноярского края пытаются спасти медведя, которого держат в придорожном кафе на трассе. Косолапый содержится в тесной клетке без питьевой воды и практически не встает. Об этом сообщила 360.ru очевидица.

Бурого питомца завел владелец кафе «Тайга» на трассе Р-257 «Енисей» в районе Новоселова. Собеседница 360.ru забила тревогу, когда увидела условия его содержания.

«Здесь в тесной клетке и в ужасных условиях страдает медведь. Лежит, не встает, лежит в помоях. Отсутствует питьевая вода, в баке вода вся зеленая, плавает плесень. Очень жаль медведя», — рассказала она.

Девушка подключила общественность. Недовольные жители забросали жалобами полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Помощники депутата Госдумы готовят запрос. Историю медведя осветила в своих соцсетях гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.

«Я ездила к мишке еще сегодня. <…> Пыталась найти контакт владельца, сотрудники кафе не знают даже его ФИО. Но по имеющейся информации, он готов отдать мишку», — сообщила активистка.

Ранее в Приморье спасли содержавшуюся в тяжелых условиях медведицу Майю. Ее доставили в подмосковный парк-приют «Земля прайда».