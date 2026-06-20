Спасенную из неволи в Приморье медведицу Майку доставили в Москву

Спасенную в Приморском крае медведицу Майку доставили в один из аэропортов Москвы. Об этом сообщила пресс-служба парка-приюта «Земля прайда».

«Майя приземлилась в Москве. <…> Очень хотим поблагодарить наших друзей — „Аэрофлот“ — за обеспечение безвозмездной перевозки: сперва транспортировочного бокса из Москвы во Владивосток, а потом — и самой Майи из Владивостока в Москву», — заявили в парке-приюте.

Перевозка одного спасенного медведя обычно обходится почти в миллион рублей. В случае с Майкой помог не только «Аэрофлот», но и Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора — в получении необходимых документов для спасения медведицы.

Майку доставили в столицу через два дня после завершения поисков. Сначала она будет содержаться на карантине.

Владельцы Майки мучили животное, используя ее для натаскивания лаек. Когда ими заинтересовалась прокуратура, то попытались избавиться от истерзанной хищницы.