Полиция Приморья взялась за поиски пропавшей медведицы из клетки

Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с медведицей в Приморье

Полиция установит местонахождение бурой медведицы из села Иннокентьевка Приморского края после сообщений о жестоком обращении с животным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До этого правоохранители получили данные, что медведицу возрастом около 20 лет содержат в вольере на территории частного домовладения.

Владелец животного сообщил силовикам, что медведь принадлежит ему на праве собственности, и предъявил документы. Однако позже стало известно, что медведицу вывезли из села в неизвестном направлении.

Минприроды Приморья в телеграм-канале уточнило, что владелец купил медведицу еще в 2015 году, когда законодательство позволяло это сделать.

«На сегодняшний момент специалисты выехали на место. Посмотрели, медведя на месте не оказалось. Этим вопросом занимается Росприроднадзор и полиция», — подчеркнул исполняющий обязанности главы ведомства Алексей Суровый.

Ранее в Приамурье медведица с медвежатами разрыла кладбище домашних животных.