В Туапсе отменили массовые мероприятия на майские праздники

В Туапсе отменили все праздничные мероприятия на майские праздники. Это сделано для обеспечения безопасности жителей и гостей города. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем телеграм-канале .

«Принял участие в совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона», — отметил он.

Они обсуждали вопросы безопасности во время праздников, особенно в День Победы. В свете недавних событий и текущей обстановки муниципалитет решил отменить все мероприятия.

Бойко добавил, что исключения составляют возложение цветов к мемориалам и небольшие концерты для ветеранов.

Военный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. По главной площади страны пройдут офицеры и курсанты из высших военных учебных заведений. Они будут представлять все виды и рода войск Вооруженных Сил России.