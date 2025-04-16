В церкви призвали не покупать куличи в пакетах с изображениями святынь

Протоиерей Потокин: не нужно покупать куличи в упаковке с религиозными символами

Верующим следует отказаться от покупки куличей в упаковке с религиозными изображениями. Об этом на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» сообщил врио руководителя Синодального отдела по благотворительности РПЦ протоиерей Михаил Потокин.

«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с „Явлением Христа народу“ Иванова, с Матронушкой пакеты не будем покупать. Не будем, не надо», — сказал священнослужитель.

Он пояснил свою позицию тем, что подобная упаковка часто оказывается выброшенной в мусор, что является неуважительным отношением к священным изображениям. По словам Потокина, верующим следует выбирать куличи в простой упаковке без религиозной символики.

«Если мы не будем покупать кулич, завернутый в пакет, на котором изображены кресты, молитвы и так далее, а купим кулич скромный, без всяких надписей, его освятим, съедим — он будет использован по назначению», — подчеркнул представитель РПЦ.

Священнослужитель выразил уверенность, что торговые сети оперативно отреагируют на изменение потребительского спроса.

Ранее Потокин объяснил, почему верующим следует отказаться от привычки оставлять продукты на могилах. Он призвал потчевать усопших молитвой.