В Суздале начался ежегодный праздник Огурца

В Суздале праздник Огурца впервые пройдет два дня — 1 и 2 августа

В Суздале начался праздник Огурца, который пройдет в первых числах августа. В этом году фестиваль впервые продлится два дня, сообщил Первый канал .

На гастрономических рядах представлено настоящее огуречное пиршество: огурцы с апельсином, с перцем, леденцы из огурца, огуречные суши, пироги с огурцами и даже огуречный чай. Посетителям фестиваля также предложили попробовать четыре вида огуречного мороженого.

Кроме того, для гостей проведут конкурсы, мастер-классы, различные забавы и игры. Многие приезжают семьями с детьми.

На фестивале также будут выступать фолк-исполнители, в числе которых поп-фолк группа «Полынь Folk», объединение «Притоп Тритона» и другие. Специальные гости праздника — певицы Влада Miravi и GUMA. Главная площадка празднества — музей деревянного зодчества и ГК «Пушкарская слобода».

Ранее в муниципальном округе Луховицы на гастрофестивале «Луховицкий огурец» приготовили 226 килограммов огуречного варенья, установив мировой рекорд.