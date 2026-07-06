Свыше 220 кг огуречного варенья приготовили на фестивале в Луховицах

В муниципальном округе Луховицы прошел традиционный гастрономический фестиваль «Луховицкий огурец», который вновь собрал многочисленных гостей со всего Подмосковья. Главным событием праздника стало установление мирового рекорда по приготовлению огуречного варенья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщили, что праздничные мероприятия развернулись на площади у Дома культуры «Старт» и в парке имени И. Г. Воробьева. Для гостей работали ярмарка местных производителей, тематические площадки, мастер-классы и развлекательные программы для детей и взрослых.

Особое внимание привлекла гастрономическая программа, подготовленная Международным альянсом кулинаров. Посетителям предложили попробовать пять вариантов рассольника — с грибами, свининой, говядиной, курицей и рыбой. Центральным событием стало приготовление огуречного варенья по авторскому рецепту Юлии Мартыновой и Алексея Безуглова — создателей бренда «Огуречная столица».

Повара сварили 226 килограммов необычного десерта, что стало мировым рекордом, официально зарегистрированным Международным реестром достижений и рекордов «Достояние нации». Часть варенья продегустировали гости фестиваля, а оставшуюся партию направят в качестве подарка участникам специальной военной операции.

Еще одной традицией праздника стала засолка нового урожая в «Бочке дружбы», после чего все желающие смогли попробовать знаменитые луховицкие огурцы. Завершили фестиваль концертная программа, фестиваль красок холи, дискотека и флешмоб желаний.

В региональном Минсельхозпроде также сообщили, что серия летних гастрономических фестивалей продолжится. Уже 18 июля в Белоомуте состоится фестиваль «Царская уха», где для гостей приготовят уху в 170-литровом казане, а также проведут кулинарные мастер-классы и дегустации.