В СПЧ призвали «не городить огород» с идеологией чайлдфри

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выразил сомнения по поводу необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. Его слова привели в Telegram-канале СПЧ.

«Я в этом не уверен. Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить?» — сказал он.

Фадеев подчеркнул, что нужно изучить возможное влияние движения чайлдфри на общество.

По мнению главы СПЧ, если депутаты предоставят доказательства сильного влияния движения на россиян, тогда законопроект нужно поддержать.

Сегодня, 25 сентября, в Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри. Проектом предусмотрены штрафы до 400 тысяч до пяти миллионов рублей. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, пропаганду бездетности запретят в интернете, СМИ, рекламе и фильмах.