В СПЧ осудили награждение поддержавшего многоженство муфтия

Председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтия Равиля Гайнутдинова, ранее поддержавшего идею многоженства, планируют наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил в Telegram-канале.

«Именно возглавляемая Равилем Гайнутдиновым религиозная организация дала нашей стране самое большое количество экстремистов, ее духовных лидеров, о чем недавно уведомили Следственный комитет», — отметил он.

По словам члена СПЧ, инициаторы награждения муфтия связали свое предложение с его прошедшим юбилеем. Гайнутдинову исполнилось 65 лет.

Духовное управление мусульман приняло фетву, разрешающую мусульманам вступать в религиозный брак сразу с несколькими женами, 19 декабря. Равиль Гайнутдинов связал это решение с защитой прав женщин и детей.

Позже Генпрокуратура вынесла требование отменить решение ДУМ, назвав его нарушением закона. Совет улемов отозвал заключение. По статье 14 Семейного кодекса лица не могут жениться, если одно из них состоит в зарегистрированном браке.