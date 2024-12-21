В Духовном управлении мусульман объяснили разрешение многоженства

Муфтий Гайнутдин: фетва ДУМ о многоженстве направлена на защиту жен и детей

Решение совета улемов (богословов) разрешить религиозное многоженств направлено на защиту прав женщин и детей. Об этом председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин сообщил в Telegram-канале организации.

По его словам, принятие данной фетвы (богословского заключения) не нарушает нормы светского законодательства России. Гайнутдин объяснил, что речь идет о «религиозном браке — никахе», поэтому регулируется только внутренними установлениями религии.

«Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться за пособиями», — добавил он.

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России накануне разрешил заключать исповедующим ислам до четырех религиозных браков. В ДУМ заявили, что в основе многоженства лежит равноправное отношение мужа ко всем женам.