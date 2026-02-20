Скрыть не получится. Пассивный доход пенсионеров начнут учитывать при назначении выплат и льгот

PNZ: проценты по вкладам пенсионеров будут учитывать при назначении выплат

С марта 2026 года органы соцзащиты и Соцфонд начнут активнее учитывать доходы от процентов по вкладам пенсионеров при назначении выплат и льгот. Информация появилась на сайте PNZ .

Разумеется, накопления конфисковывать и ограничивать не будут. Речь идет только о более тщательной проверке сумм на счетах и доходов, возникающих от процентов по вкладам.

Проценты начнут засчитывать как доход независимо от того, как вкладчик ими распоряжается. Крупные суммы на депозитах могут расценить как финансовый резерв, напрямую влияющий на уровень нуждаемости.

Нововведение коснется жителей, подающих заявки на повышение социальных доплат для доведения размера пенсии до прожиточного минимума, а также получателей субсидий на оплату ЖКУ и региональных выплат для малообеспеченных.

Если выяснится, что с учетом процентов по депозитам суммарный доход пенсионера выше заявленных лимитов, ему могут отказать в выплатах либо их размер уменьшат.