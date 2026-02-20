Скрыть не получится. Пассивный доход пенсионеров начнут учитывать при назначении выплат и льгот
PNZ: проценты по вкладам пенсионеров будут учитывать при назначении выплат
С марта 2026 года органы соцзащиты и Соцфонд начнут активнее учитывать доходы от процентов по вкладам пенсионеров при назначении выплат и льгот. Информация появилась на сайте PNZ.
Разумеется, накопления конфисковывать и ограничивать не будут. Речь идет только о более тщательной проверке сумм на счетах и доходов, возникающих от процентов по вкладам.
Проценты начнут засчитывать как доход независимо от того, как вкладчик ими распоряжается. Крупные суммы на депозитах могут расценить как финансовый резерв, напрямую влияющий на уровень нуждаемости.
Нововведение коснется жителей, подающих заявки на повышение социальных доплат для доведения размера пенсии до прожиточного минимума, а также получателей субсидий на оплату ЖКУ и региональных выплат для малообеспеченных.
Если выяснится, что с учетом процентов по депозитам суммарный доход пенсионера выше заявленных лимитов, ему могут отказать в выплатах либо их размер уменьшат.
Любые решения будут приниматься официально, о них обязательно будут уведомлять пенсионеров. При желании они смогут запросить подробные объяснения и расчеты.
В некоторых регионах обладателям крупных вкладов уже отказывают в предоставлении отдельных субсидий и льгот. Но на федеральном уровне учитывать новые данные при назначении выплат стало технически возможным не так давно.
Этому способствовала интеграция электронных систем между налоговой службой, банками и социальными службами. Теперь сведения о депозитах автоматически передаются органам соцзащиты, и стало проще обнаружить возможные несоответствия между реальными и заявленными доходами пенсионера.
С начала весны российских пенсионеров ждут и другие перемены. Отдельным категориям жителей пересчитают пенсии, изменится порядок оплаты ЖКУ.