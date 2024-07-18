В Совфеде исключили возможность блокировки YouTube

Пушков: блокировки YouTube в России не ожидается

Блокировки YouTube в России не ожидается. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал сенатор Алексей Пушков во время пресс-конференции.

«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — подчеркнул он.

Накануне Роскомнадзор потребовал от главы Google Сундара Пичаи разблокировать на YouTube более 200 каналов, связанных с российскими СМИ, политическими и общественными деятелями. Он назвал политику видеохостинга русофобской.

«Газета.ru» со ссылкой на источники сообщала, что видеохостинг заблокируют в России осенью, а перед этим в отдельных регионах работа YouTube ухудшится.

Однако в Кремле опровергали сообщения о таких планах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил замедление работы сайта проблемами с оборудованием.