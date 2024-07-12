Кремль опроверг сообщения о планах заблокировать YouTube

Песков: сбои в работе YouTube в России возникли из-за проблем с оборудованием

Видеохостинг YouTube стал медленней работать в России не из-за ограничений со стороны правительства, а из-за проблем с оборудованием. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что руководство страны не планировало ограничивать доступ к сервису. Он отметил, что оборудование YouTube не обновляется уже несколько лет, что повлияло на работу видеохостинга.

Песков добавил, что российская сторона обращалась к владельцам платформы, но они заняли категоричную позицию в отношении рынка страны.

Ранее Ростелеком предупредил, что в работе YouTube могут возникнуть сбои. В работе оборудования Google заметили неполадки, фиксируется перегрузка сервисов из-за роста трафика.