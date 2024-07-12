Газета.Ru: YouTube планируют окончательно заблокировать в России осенью

В России готовятся окончательно заблокировать видеохостинг YouTube в сентябре. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Также это сообщение подтвердил источник в компании, которая занимается сбором информации для силовых структур.

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — заявил «Газете.Ru» источник, близкий к администрации президента.

Второй источник «Газеты.Ru» также подтвердил, что у него есть информация о начале отключения видеохостинга этой осенью.

Ранее стало известно, что в России могут начаться сбои в работе YouTube.

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