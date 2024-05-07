В Совбезе объяснили цель анонса «массовой атаки» ВСУ 7 мая | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:52 В Совбезе объяснили цель анонса «массовой атаки» ВСУ 7 мая Патрушев: цель анонса «массовой атаки» ВСУ — испортить праздник инаугурации РИА «Новости»

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Обещания «массовой атаки» со стороны ВСУ имели только одну цель — испортить праздник инаугурации президента России Владимир Путин. Такую оценку «анонса» дал в комментарии ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Для чего? Для того чтобы испортить нам торжество, праздник», — подчеркнул собеседник агентства.

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По оценке Патрушева, Украина стремится делать для этого все. Однако реализовать планы у противника не удастся, заключил секретарь Совбеза.

Инаугурация президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемония началась в полдень. Владимир Путин принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

В своей инаугурационной речи он отметил важность сохранения многовековых традиций страны, развитие отношений с дружественными странами и укрепление единства общества для достижения больших целей для развития России.