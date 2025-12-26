В Солнечногорске на уборку улиц с ночи вывели более 100 дворников

Последствия снегопада оперативно начали устранять в Солнечногорске. Для расчистки тротуаров и дорог коммунальщики направили 68 единиц техники.

Ночью на уборку снега в городе вышли 110 дворников. Специалисты расчистили дороги возле жилых домов и проезжую часть, а также провели противоледную обработку.

Вечером 25 декабря в Московском регионе начались сильные снегопады. По данным синоптика Евгения Тишковца, за ночь выпало до 30% осадков от месячной нормы. В Москве высота снежного покрова достигла 5-6 сантиметров, а в Подмосковье — 8-10.

Синоптик добавил, что регион продолжит засыпать снегом, но интенсивность снегопада уменьшится. Согласно прогнозам, в Москве 26 декабря выпадет не более четырех миллиметров осадков. Тишковец также обратил внимание на аномально низкое давление, которое может негативно может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.