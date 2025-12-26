Зима усиливает натиск: в Москве и области выпало до 30% месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Московском регионе выпало до 30% от месячной нормы осадков

Ночью в Москве и Подмосковье прошли сильные снегопады, на улицах появился внушительный снежный покров. Об этом в своем Telegram-канале заявил синоптик Евгений Тишковец.

«В результате обильных снегопадов в столичном регионе выпало до 30% от месячной нормы», — подчеркнул он.

По его словам, снегопад продолжается, «зима усиливает натиск».

«В Москве сформировался достаточно внушительный снежный покров. Оценочно — 5-6 сантиметров, по области — 8-10», — добавил специалист.

Также Тишковец рекомендовал москвичам по возможности пересесть на общественный транспорт. Аналогичную рекомендацию опубликовала пресс-служба московского Дептранса. Горожан призвали отменить поездки на автомобиле или отложить на более позднее время — после 20:00.

«В связи с предновогодним ростом числа поездок вечерний разъезд начнется раньше обычного. Движение будет затруднено в центре города, на ТТК и вблизи крупных торговых центров», — уточнили в пресс-службе.

Ранее синоптики Гидрометцентра предупредили жителей столицы о гололедице, метели и налипании снега. Они уточнили, что непогода продлится примерно до вечера 27 декабря. Также в городе возможно усиление ветра — порывы достигнут 15 метров в секунду.