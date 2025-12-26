Москвичам рассказали, сколько снега выпадет в пятницу

Синоптик Тишковец: в Москве 26 декабря выпадет не более 4 мм осадков

Снегопад в Москве продолжится, но его интенсивность сильно уменьшится. За 26 декабря в городе выпадет не более четырех миллиметров осадков. Об этом 360.ru заявил синоптик Евгений Тишковец.

Он напомнил, что снегопад начался в городе вечером четверга и продолжается до сих пор.

«Высота снежного покрова ориентировочно в столице составляет не менее пяти сантиметров, а в Подмосковье — местами до 7-10 сантиметров», — добавил специалист.

Сейчас в мегаполисе пасмурно, видимость составляет примерно восемь километров.

«Ветер северо-западный, три метра в секунду, влажность 99%. Атмосферное давление аномально низкое, составляет 733,3 миллиметра ртутного столба, что негативно может сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — уточнил Тишковец.

Синоптик спрогнозировал облачную погоду с мокрым снегом и северным порывистым ветром 4-9 метров в секунду. Столбики термометров будут находиться на отметке 0… — +2 градуса, а атмосферное давление продолжит расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.