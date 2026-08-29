В Сочи приступили к сбору первого урожая папайи и бананов

Сочинский фермер приступил к сбору первого урожая бананов, папайи и питахайи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, опубликовавший в телеграм-канале видео со сбором поспевших экзотических фруктов.

Глава региона отметил, что ролик ему прислали из Сочи. В фермерском хозяйстве планируют собрать около 700 килограммов экзотических фруктов.

Кондратьев пояснил, что фермер построил три экспериментальные теплицы в 2025 году. В них высадили пять видов папайи, маракуйю, питахайю, свыше 20 сортов бананов, ананасы, какао, имбирь и авокадо.

«В будущем в этом экзотическом саду планируют проводить экскурсии, знакомить с процессом выращивания, продавать саженцы. Уверен, это место станет еще одной точкой притяжения кубанского агротуризма», — написал губернатор.

Ранее глава сочинского фермерского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов — младший рассказывал, что первые тепличные бананы отправили на экспертизу в Новороссийск. Их срезали после достижения технической зрелости.