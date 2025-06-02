В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета

В Саратовской области ввели временные ограничения по работе мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности», — написал он.

Ранее стало известно, что работу интернета также ограничили в Ярославской области из-за угрозы атаки беспилотников. Меры приняли для предотвращения возможных провокаций с применением дронов.

Накануне вечером российские системы ПВО перехватили больше 50 украинских БПЛА за полтора часа. Большую часть из них уничтожили в небе над Курской областью.