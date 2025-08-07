В РПЦ рассказали, почему одиноким сложнее попасть в рай

Одиноким будет сложнее попасть в рай, потому что они зачастую живут эгоистично и не умеют любить. Такую точку зрения высказал настоятель храма Святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин, его слова привел «Главный региональный» .

«А Царство Божие — это царство любви. Как ему туда попасть?» — добавил священник.

Седьмого августа во многих странах, в том числе в России, отмечают День холостяка.

Ранее неизвестные активисты обратились к депутату Госдумы Нине Останиной с предложением ввести реестр холостяков и отправлять мужчин на исправительные работы, если у них три месяца не было свиданий, а если три свидания не привели к началу отношений — в армию.

Депутат Виталий Милонов назвал идею «отвратительной и глупой» и подчеркнул, что лучшим для ее авторов будет получить «хорошую взбучку».