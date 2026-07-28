В РПЦ рассказали, можно ли крестить ребенка без священника

В экстренной ситуации крещение ребенка может провести не только священнослужитель, но и мирянин. Об этом глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Такая необходимость может возникнуть в больнице, если ребенок находится в тяжелом состоянии, а связаться с представителем РПЦ нет возможности.

«В особенных случаях крещение ослабленного ребенка, родившегося очень рано, может быть совершено в больнице <…> В самом крайнем случае — если есть реальная угроза жизни и нет возможности связаться оперативно со священнослужителем, крещение может совершить мирянин», — сказал протоиерей.

Если крещеный выживет, священник позднее совершит необходимые обряды. Козлов подчеркнул, что мирянам нельзя проводить крещение только из-за нежелания идти в храм или недомогания.

Ранее священник Овчинников объяснил, что освящение жилья, автомобиля и других предметов является древней христианской традицией, суть которой заключается в смирении.