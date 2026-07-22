Священник Овчинников объяснил, что суть освящения вещей заключается в смирении

Освящение жилья, автомобиля или других предметов — древняя христианская традиция. Иеромонах Савва (Овчинников) в беседе с «ФедералПресс» пояснил ее истинный смысл.

По словам священника, все христиане призывают Божью помощь на свои начинания, помня слова Господа: «Яко без Меня не можете сотворить ничего доброго». Благословения просят при вступлении в брак через таинство венчания, а также освящая жилье, землю и автомобили.

«Это не то чтобы вещь делается святой или обретает магические свойства. Человек получает Божье благословение на употребление этих предметов», — отметил отец Савва.

При въезде в новый дом верующие просят Бога благословить место и отогнать злой дух. В чинопоследованиях звучат слова: «Прими, Господи, просьбу пришедших людей».

Экспер подчеркнул, что священник выступает лицом, поставленным для разговора с Богом по ветхозаветному образцу. Призвание батюшки для освящения — это образ смирения. Христиане действуют в порядке, который благословил сам Господь. По слову апостола Иакова, Бог смиренным дает благодать, а гордым противится.