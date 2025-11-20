В Ростовской области предложили ввести продажу бензина по паспорту

В Ростовской области могут ввести продажу бензина по паспорту. Соответствующий законопроект разработала областная прокуратура, его текст опубликовали на сайте регионального правительства.

Если законопроект примут, проверка паспорта покупателей на АЗС в регионе станет обязательной с 1 марта 2026 года. В описании документа отметили, что на сегодняшний день в Ростовской области нет ограничений по продаже моторного топлива несовершеннолетним.

Инициатива призвана обеспечить такие ограничения и в итоге снизить аварийность на дорогах. Речь идет о подростках, приобретающих бензин для питбайков и кроссовых мотоциклов.

