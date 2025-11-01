«Город55»: у российских автомобилистов повысились требования к АЗС

Раньше автовладельцы приезжали на автозаправочные станции исключительно для заправки бензином, однако сейчас ситуация изменилась. Сегодня водители предъявляют гораздо больше требований к инфраструктуре вдоль дорог, сообщил « Город55 ».

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения выявило, что почти половина российских автолюбителей (46%), отправляясь в путешествие, предпочитают выбирать остановки, оборудованные местом для сна, качественным питанием, автосервисом и медицинским пунктом.

Примерно треть опрошенных готова довольствоваться менее богатым набором услуг — наличие санузлов, кафе и зон отдыха. Лишь небольшая доля респондентов (около 15%) согласились бы ограничиться традиционной заправочной станцией и туалетом.