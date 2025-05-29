В российском регионе продавали глистогонный сыр

Россельхознадзор: в брянском сыре «Стародубский» нашли лекарство от глистов

В сыре «Стародубский», который продавали в брянских магазинах торговой сети «Маяк» обнаружили антигельминтик — лекарство, применяемое для лечения от глистов крупного рогатого скота. Об этом сообщил Россельхознадзор .

В мягком сыре обнаружили вещество антигельминтика клозантела в пропорции 2,7 микрограмма на один килограмм. Лабораторные исследования продемонстрировали наличие в продукции сыр «Стародубский» ферментного препарата трансглутаминаза, запрещенного к применению в пищевой промышленности.

Запрещенная добавка может спровоцировать проблемы с иммунитетом и даже вызвать рак, отметили в ведомстве. Продукт выпускали в том же регионе.

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