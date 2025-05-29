В российском регионе продавали глистогонный сыр

В сыре «Стародубский», который продавали в брянских магазинах торговой сети «Маяк» обнаружили антигельминтик — лекарство, применяемое для лечения от глистов крупного рогатого скота. Об этом сообщил Россельхознадзор.
В мягком сыре обнаружили вещество антигельминтика клозантела в пропорции 2,7 микрограмма на один килограмм. Лабораторные исследования продемонстрировали наличие в продукции сыр «Стародубский» ферментного препарата трансглутаминаза, запрещенного к применению в пищевой промышленности.
Запрещенная добавка может спровоцировать проблемы с иммунитетом и даже вызвать рак, отметили в ведомстве. Продукт выпускали в том же регионе.
Ранее шестеро детей в Подмосковье отравились соевыми палочками из тренда в TikTok. Оставшийся продукт изъяли, у детей взяли необходимые анализы, проводятся лабораторные исследования.
Питьевые фонтанчики установили еще в 12 парках Подмосковья
На «Госуслугах» появится функция подтверждения смены пароля через знакомого
МЧС запросило 155 миллиардов рублей на восстановление всех убежищ
Мемориал в память о репрессированных священниках убрали в храме во Владимире
Подмосковные спасатели напомнили об опасности диких пляжей
Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте