В России захотели ввести отсрочку от армии для выпускников колледжей

В России прорабатывают возможность введения отсрочки от службы в армии либо альтернативной службы для выпускников учреждений среднего профессионального образования. Об этом заявила зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко в беседе с «Дума ТВ» .

По ее словам, этот вопрос актуален как для самих выпускников, так и для работодателей.

«Ждем сейчас предложения от правительства, чтобы решить на законодательном уровне эту задачу, поставленную главой государства», — сказала Абрамченко.

Мера позволит получившему специальность молодому человеку отработать на предприятии хотя бы два года и обзавестись практическими навыками на производстве.

Ранее стало известно, что призывников обяжут явиться в военкомат по электронной повестке в течение месяца. Срок явки утвердила Госдума.