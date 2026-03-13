В России зафиксировали самую низкую безработицу среди стран G20

Среди стран «Большой двадцатки» в России уровень безработицы находится на самом низком уровне. Об этом в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«В фокусе внимания министерства находятся вопросы занятости. Среди глобальной двадцатки в России самый низкий уровень безработицы — чуть выше 2%», — сказал премьер-министр.

РИА «Новости» со ссылкой на данные статистических служб уточнило, что в декабре 2025 года показатель безработицы составил 2,2%, уменьшившись на 0,1% в сравнении с уровнем 2024-го.

Ранее стало известно, что более трети россиян весной 2026 года рассчитывают найти себе подработку. Такие планы чаще всего возникают у представителей сфер ретейла, строительства, транспорта, бухгалтерии, агропрома и образования.