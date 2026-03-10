Треть россиян захотела найти подработку

Весной 2026 года более трети россиян планируют попытаться найти подработку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Такие планы чаще всего возникают у представителей сфер ритейла (40%) и строительства (45%). О дополнительном доходе также задумались сотрудники сфер IT и телекома (28%), бухгалтерии, образования, транспорта и агропрома (по 33%).

Чаще всего подработку они намерены искать в сфере закупок и продаж (19%), строительстве (16%), логистике и транспорте (12%). Производство, бытовые услуги и агропром набрали по 11%, телеком и IT — 10%, ритейл и управление персоналом — по 9%.

Исследование провели среди более чем 3,2 тысячи россиян с 23 по 26 февраля.

Ранее россиянам назвали две отрасли в стране со средней зарплатой более 500 тысяч рублей.