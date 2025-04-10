В России заблокировали почти 16 миллионов сим-карт за первую неделю апреля

Около 16 миллионов сим-карт заблокировали либо расторгнули по ним договоры в России с 1 по 6 апреля. Об этом Роскомнадзор сообщил РИА «Новости» .

«Согласно данным созданной Роскомнадзором Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты», — рассказали в ведомстве.

Часть из них заблокировали с помощью сервиса «Сим-карты», который заработал на «Госуслугах» с 1 апреля. Благодаря нему россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера, расторгать ненужные договоры или временно приостанавливать их действие, оставляя за собой телефонный номер.

Кроме того, с 1 апреля в России начало действовать ограничение по количеству сим-карт — не более 20 штук на одного человека.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что в следующем году в России планируют запустить сервис по самозапрету дистанционного оформления сим-карт.