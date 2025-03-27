Сервис по самозапрету оформления сим-карт может появиться в России в 2026 году

Сервис по самозапрету дистанционного оформления сим-карт в России может быть запущен на портале «Госуслуги» уже в марте 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Самозапрет на дистанционное оформление сим-карт могут запустить весной 2026 года», — заявили в аппарате.

Госдума 25 марта приняла законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, включающий в себя свыше 30 мер.

Среди них введение обязательной маркировки вызовов с отображением имени организации, создание государственной системы противодействия киберпреступлениям, запрет цифровым платформам, банкам и государственным органам использовать зарубежные мессенджеры для взаимодействия с клиентами.

Также меры включают возможность для граждан устанавливать запрет через операторов связи на спам и международные звонки, введение 48-часовой блокировки выдачи наличных в банкоматах при подозрении на мошеннические операции, ограничение передачи сим-карт третьим лицам, а также функции самозапрета на использование биометрии при оформлении микрозаймов и дистанционное оформление сим-карт.