Эксперт Зыков: сервис для проверки сим-карт поможет снизить количество случаев мошенничества

IT-эксперт и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью RT рассказал о пользе сервиса проверки сим-карт на «Госуслугах».

Специалист отметил, что нововведение поможет снизить число мошенничеств. Ранее бывали случаи, когда человек не знал о «прикреплении» к нему сим-карты, а иногда оформление номера без ведома владельца инициировал сотрудник оператора связи.

С помощью смс-кода можно подключить различные платные услуги, добавил Зыков. Сервис для проверки зарегистрированных сим-карт начал функционировать на «Госуслугах» с 1 апреля.