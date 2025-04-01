Эксперт Зыков: сервис для проверки сим-карт поможет снизить количество случаев мошенничества

IT-эксперт и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью RT рассказал о пользе сервиса проверки сим-карт на «Госуслугах».
Специалист отметил, что нововведение поможет снизить число мошенничеств. Ранее бывали случаи, когда человек не знал о «прикреплении» к нему сим-карты, а иногда оформление номера без ведома владельца инициировал сотрудник оператора связи.
С помощью смс-кода можно подключить различные платные услуги, добавил Зыков. Сервис для проверки зарегистрированных сим-карт начал функционировать на «Госуслугах» с 1 апреля.
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