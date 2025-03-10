В России вырастет штраф за перевозку детей без автокресла

Кабмин одобрил законопроект о почти двукратном увеличении размера штрафов за перевозку детей без автокресел. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства.

Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. Согласно законопроекту, водители, нарушившие правила перевозки детей в автомобилях, будут получать штраф в размере пяти тысяч рублей вместо трех тысяч рублей. Штраф для должностных лиц увеличился с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических — со 100 до 200 тысяч рублей.

Правительство России, изучив предложение, в отзыве указало, что поддерживает законопроект, но с примечанием о необходимости дополнить пояснительную записку обоснованием размера увеличения штрафов.

По действующим правилам водители обязаны перевозить детей до семи лет только в автолюльке или детском кресле. Юные пассажиры в возрасте от семи до 11 лет должны ездить на заднем сиденье и пристегиваться ремнями безопасности.

Если родители решат перевезти ребенка этого возраста на переднем сиденье, им потребуется детское кресло или бустер. Поездки подростков от 12 лет регулируются взрослыми правилами — на переднем или заднем сиденье с использованием ремня безопасности.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил, что размеры штрафов за некоторые нарушения ПДД изменились в 2025 году. Водителям придется больше платить за превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или жест регулировщика, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования.