В России впервые отметят День артиста

В России 17 января впервые отметят День артиста — новый профессиональный праздник. Об этом рассказал председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков в интервью ТАСС .

По его словам, инициатива учреждения даты исходила от Союза театральных деятелей.

«Это праздник не только для артистов, которых мы видим на сцене или в кино, это праздник для драматургов, цирковых артистов, артистов оперы и балета, композиторов и музыкантов. И мы благодарны правительству России за поддержку нашей инициативы подарить всем артистам свой профессиональный праздник», — сказал Машков.

В честь праздника пройдут различные мероприятия. В Москве в Национальном центре «Россия» пройдет презентация с участием министра культуры Ольги Любимовой и Владимира Машкова. Там представят план празднования 150‑летия Союза театральных деятелей на весь год и устроят торжественную церемонию вручения государственных наград деятелям культуры.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 августа 2025 года распорядился учредить День артиста после обращения Машкова в правительство. Планируется, что награждение представителей творческих профессий станет его постоянной частью.