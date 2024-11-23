В России внедрят электронные пенсионные удостоверения

В России пенсионеры смогут получить электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, начиная с июля 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», — уточнили в ведомстве.

В Минтруде пояснили, что в электронном пенсионном удостоверении помимо стандартных реквизитов разместят и QR-код. Им можно будет воспользоваться благодаря приложению «Госуслуги». Россияне смогут его предъявлять в организациях, где возможна верификация QR-кода, что упростит процесс подтверждения пенсионного статуса и получения льгот.

Ранее доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур объяснила, что хранение накопительной части пенсии в Социальном фонде России позволит не только иметь стабильный доход, но и снизить риск потери денег к минимуму.