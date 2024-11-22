Доцент Мазур: если пенсия останется в СФР, у пенсионера будут минимальные риски потери средств

Доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур в беседе с «ТСН 24» рассказала, где лучше хранить накопительную часть пенсии.

По словам эксперта, пенсионеры, которые решили оставить пенсию в Социальном фонде России (СФР), смогут иметь стабильный доход и минимизировать риск потери средств. Эксперт добавила, что изменить страховщика можно до 1 декабря 2024 года.

«С начала 2024 года данную возможность уже использовали 1844 жителя Тульской области», — процитировал «ФедералПресс» эксперта.

К недостаткам хранения пенсии в СФР доцент отнесла низкую доходность. В заключение она напомнила о «правиле пяти лет» при переводе средств между фондами.