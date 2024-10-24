В России в 2025 году вырастет страховая пенсия

Силуанов: средний размер страховой пенсии составит 24 тыс. рублей в 2025 году

В 2025 году средний размер страховой пенсии в России увеличится и составит около 24 тысячи рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина добавил, что с 1 января следующего года пенсионные выплаты проиндексируют на уровень инфляции.

«Размер повышения — это уровень инфляции, который в нынешнем году сложится. По старости средний размер страховой пенсии составит в 2025 году около 24 тысячи рублей», — отметил Силуанов.

Министр напомнил на заседании, что недавно приняли решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. Также с 1 января следующего года повысят выплаты пенсионерам, занятым трудовой деятельностью.

Профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов уточнял, что ожидаемый уровень инфляции в России в 2025 году составит 7,3%. Соответственно, пенсионные выплаты увеличат на такой же процент.