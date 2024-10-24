Стало известно, насколько повысят страховые пенсии в 2025 году

Юрист Виноградов: в 2025 году страховые пенсии из-за инфляции увеличат на 7,3%

В России ожидаемый уровень инфляции в 2025 году составит 7,3%, что приведет к увеличению пенсионных выплат на такой же процент. Изменения затронут как работающих, так и неработающих пенсионеров, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Изначально правительство планировало индексировать пенсии с 1 февраля 2025 года на 4,5%, а с 1 апреля — еще на 2,2%, но потом внесло изменения в действующий законопроект. Пенсионные выплаты проиндексируют один раз в начале года, причем выше ранее предусмотренных параметров.

Кроме того, Социальный фонд повысит размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям льготников.

«Также с 1 августа 2025 года Социальный фонд России скорректирует размер страховых пенсий работающим пенсионерам по величине индивидуального пенсионного коэффициента, в зависимости от размеров уплаченных в 2024 году страховых взносов», — отметил юрист.

Виноградов добавил, что все цифры пока предварительные, так как размеры индексации еще могут пересмотреть, а выплаты дополнительно скорректировать.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что некоторым пенсионерам могут выдать страховую выплату в декабре уже с учетом индексации.