В России утвердили время ожидания скорой помощи

Кабмин утвердил время ожидания скорой помощи в России. Об этом сообщило РИА «Новости», в распоряжении которого оказалось соответствующее постановление правительства.

Судя по документу, бригада скорой в экстренном случае должна доезжать до пациента максимум за 20 минут с момента вызова.

В постановлении уточняется, что в территориальных программах это время может быть скорректировано при наличии весомых обоснований. Учитываться могут такие факторы, как плотность населения, транспортная доступность, климатические особенности.

Ранее стало известно, что Минтранс предложил обязать водителей перестраиваться на дороге для пропуска спецтранспорта. Автомобилистам могут на уровне закона запретить блокировать машины скорой помощи и пожарной службы.