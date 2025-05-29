Водителей хотят обязать перестраиваться на дороге для пропуска спецтранспорта

Водителям могут на уровне закона запретить блокировать приближающийся к ним транспорт с включенными спецсигналами. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По его данным, Минтранс разработал законопроект, уточняющий действия автомобилистов на дороге рядом с спецтранспортом. Если инициативу примут, водителей обяжут перестраиваться в соседний ряд, чтобы смогли проехать машины скорой помощи, пожарной службы, полиции и спецавтомобили с высокопоставленными лицами.

Также авторы проекта хотят запретить следовать в «непосредственной близости» с такими авто и опережать их.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что большинство водителей уступают дорогу спецтранспорту. Он выразил опасения, что дополнительные поправки в законе только приведут к путанице.