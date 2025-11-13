В России утвердили ГОСТ на площадки для выгула собак

В России утвердили первый государственный стандарт для зон выгула и дрессировки домашних животных. С документом ознакомилось издание «Коммерсант» .

ГОСТ вступит в силу с сентября следующего года. В нем определили правила проектирования и содержания игровых, тренировочных, гигиенических и прогулочных площадок. Для всех типов установили четкие нормативы.

Например, минимальный размер зоны — 200 квадратных метров. Места для выгула нужно огородить декоративным забором, высота которого не должна превышать 0,7 метра. Вместо ограждения можно посадить кустарник. Также прогулочные маршруты нельзя пересекать с детскими и спортивными территориями.

Как отметили эксперты, подобные площадки должны стать не просто «резервацией для выгула собак», а «социально-культурным центром жизни» в городских районах.

Основатель кинологического центра DogSelf Виталий Никифоров отметил, что сейчас в России сильно не хватает специальных площадок для выгула и дрессировки животных.

«Правила для зоовладельцев ужесточаются, и по-хорошему нас всех должны штрафовать за выгул собак у дома, даже за выбрасывание в обычные помойки пакетиков с гигиеническими отходами», — отметил он.

При этом другого варианта у собачников нет. Зачастую, хозяевам негде выгуливать питомцев.

Ранее стало известно, что детям и пьяным запретят гулять с доберманами и немецкими овчарками. Также это касается питомцев, которые в холке выше 40 сантиметров.