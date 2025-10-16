Доберманов и немецких овчарок запретят выгуливать детям и пьяным

В Госдуме хотят запретить детям, пьяным и недееспособным гражданам выгуливать доберманов и немецких овчарок. Об этом сообщила газета «Известия» .

Депутаты призвали включить в перечень запрещенных для выгула собак детьми, пьяными и недееспособными гражданами опасные 12 опасных пород, а также питомцев, высота в холке которых превышает 30 или 40 сантиметров.

Госдума приняла законопроект о выгуле опасных собак в первом чтении в сентябре, после чего документ отправили на доработку. Межфракционная группа депутатов по обращению с бездомными животными подготовила несколько вариантов поправок.

Парламентарий Александр Спиридонов отметил, что правительство выберет подходящий проект, который и внесут на рассмотрение во втором чтении.

Ранее в Госдуме предложили законодательно ограничить количество собак и кошек в квартирах. Депутат Евгений Марченко призвал разрешить содержание одного питомца только на каждые 18 квадратных метров жилой площади.