В России учредили День адвокатуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении нового профессионального праздника — Дня российской адвокатуры. Теперь его будут отмечать 31 мая. Об этом сообщили в правительстве .

«Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“, заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры», — говорится в сообщении.

Идею праздника предложило Министерство юстиции, и она получила поддержку президента Владимира Путина. В кабмине пояснили, что официальное признание этого дня поможет подчеркнуть значимую роль адвокатуры как части правовой системы страны.

Ранее Мишустин поблагодарил кораблестроителей за вклад в достижение техсуверенитета. Он добавил, что в стране реализуют масштабные программы по модернизации производственных мощностей и активно внедряются инновации.