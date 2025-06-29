Мишустин поблагодарил кораблестроителей за вклад в достижение техсуверенитета

Отечественное кораблестроение вносит огромный вклад в достижение технологического суверенитета, экономический рост, повышение благосостояния граждан. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, его телеграмму опубликовал сайт кабмина.

Он обратился к работающим в сфере кораблестроения россиянам и поздравил их с профессиональным праздником. Мишустин поблагодарил ученых, проектировщиков, конструкторов и работников верфей за труд, ответственное отношение к делу и высокий уровень мастерства.

Премьер-министр добавил, что в стране реализуются масштабные программы по модернизации производственных мощностей и активно внедряются инновации. Также он напомнил о строительстве в стране подлодок и ледоколов.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что перед отечественной судостроительной отраслью стоят серьезные задачи. От их выполнения будет зависеть сбалансированное развитие флота и надежность морских границ.