В России стартовала последняя пятидневная неделя в году

Последняя в 2025 году пятидневная неделя стартовала в России 22 декабря. Перед началом длинных выходных россияне поработают два дня.

Заключительная неделя уходящего года станет самой короткой, затем начнутся новогодние праздники.

«Последняя рабочая неделя в этом году совсем короткая: всего два дня, 29 и 30 декабря. Но вот сокращенного дня (как обычно бывает перед праздниками) во вторник не будет», — написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Она напомнила, что 31 декабря — не праздничный день, но уже несколько лет Минтруд переносит выходной с другой даты на последний день года, чтобы взрослые в каждой семье могли спокойно подготовиться к Новому году.

Поэтому сокращенный рабочий день 30 декабря не предполагается, следует из производственного календаря. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января